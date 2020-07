A organização Human Rigths Watch apelou esta quarta-feira às autoridades turcas para que tomem medidas contra supostos casos de tortura e maus tratos levados a cabo pelas forças policiais em Istambul e no sudeste do país.

“Existem provas credíveis que mostram que a polícia turca e as milícias cometeram sérios abusos em pelo menos 14 pessoas tendo-se registado seis incidentes em Diyarbakir (sudeste) e em Istambul nos últimos dois meses”, refere Human Rights Watch (HRW) em comunicado. De acordo com a organização não-governamental com sede em Washington os casos são “acompanhados de uma vaga de detenções violentas, agressões e outros tipos de abusos”.

A HRW apela às autoridades turcas no sentido de serem tomadas medidas sobre o assunto.

Em junho o Parlamento turco adotou um projeto-lei controverso que reforça consideravelmente os poderes relacionados com o poder das milícias. Estes grupos (bekçi em turco) patrulham as ruas durante a noite, têm os mesmos poderes de um corpo policial e usam armas de fogo.

Nos casos referidos pela HRW, os polícias e os membros das milícias entram em residências e atacam pessoas com armas e cães havendo relatos de situações muito graves. Tom Porteous, vice-diretor da HRW diz que se trata de uma “situação inaceitável”.