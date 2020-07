O sonho da vida do italiano Giuseppe Paternò era graduar-se na universidade, e conseguiu realizar esse feito nesta quarta-feira, com 96 anos e 10 meses de idade. É o aluno mais velho de Itália e seguramente um dos mais velhos do mundo.

Giuseppe graduou-se em Estudos Históricos, na cidade de Palermo, tendo realizado uma tese sobre os locais históricos da cidade.

A história que estudei é também a minha história: a guerra, os bombardeamentos, o serviço militar e o embarque no submarino de onde me esquivei porque tinha uma pneumonia”, afirmou o doutor Paternò, segundo avança o jornal espanhol ABC.

Considera-se uma pessoa que sempre apreciou estudar e expandir o seu conhecimento, mas que, por motivos de força maior, foi forçado a começar a trabalhar aos 7 anos de idade, o que o impediu de poder estudar desde tenra idade.

Ao longo das suas primeiras décadas enquanto trabalhador desempenhou funções numa cervejaria e foi porteiro de um hotel. Só com 31 anos de idade é que se dedicou à escola, tendo obtido o grau de topógrafo. Após a obtenção do grau foi contratado pela Ferroviária Estatal, onde permaneceu até se reformar.

E pouco tempo após a sua aposentação, em 2017, com 94 anos de idade, decidiu que iria continuar a estudar, tendo concluído esta quarta-feira o curso.

Nunca me canso de estudar e digo aos jovens que façam o mesmo. Estudo a toda a hora porque a única lamentação que tenho é não poder tê-lo feito mais cedo.”

Durante o curso de Estudos Históricos, Giuseppe destacou-se não só pela idade, mas também pelas classificações, tendo concluído o grau sem qualquer reprovação pelo caminho até à conclusão do curso, segundo informação avançada por parte do Blog Sicilia.