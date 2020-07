[Este artigo vai estar em atualização ao longo da tarde, enquanto a audição aos líderes tecnológicos estiver a decorrer]

É um dia inédito: Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple) e Sundar Pichai (Alphabet, empresa mãe da Google) vão ser interrogados nesta quarta-feira pelo Congresso dos Estados Unidos, no âmbito de uma investigação que está a ser feita desde junho de 2019 a estes gigantes da tecnologia. Em causa estão eventuais abusos de posição dominante nos mercados em que operam.

A audição vai ser feita pelo painel antitrust (que determina se as empresas têm em voga táticas monopolistas) do Comité Judiciário da Câmara dos Representantes, presidido por David Cicilline. Este painel também vai divulgar os resultados da investigação que decorre há 13 meses. Os quatro líderes das big tech (como são conhecidos estes gigantes tecnológicos) vão responder às perguntas dos congressistas em videoconferência, devido às novas regras impostas pela pandemia de Covid-19.

[Se quiser assistir à audição em direto, pode fazê-lo clicando neste link abaixo]

Como conta a publicação tecnológica The Verge, ao longo do último ano, no decorrer da investigação, o comité adquiriu pelo menos 1,3 milhões de documentos destas empresas, realizou cinco audiências públicas e centenas de horas de entrevistas. Nos próximos meses, o comité pretende publicar também um relatório que detalhe como é que estas empresas geriram as regras da concorrência, que não foram criadas na era tecnológica em que vivemos nem representavam a realidade atual do setor.

A audição — que será histórica — está marcada para as 17h desta quarta-feira, mas a agência France-Presse já divulgou partes do discurso que Mark Zuckerberg vai ler no início da audição. O presidente do Facebook vai defender as suas redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp) e dizer que não teria o sucesso que tem hoje se não estivesse sob “leis que encorajam a concorrência e a inovação”.

Acreditamos em certos valores — democracia, concorrência, inclusão, liberdade de expressão — sobre os quais a economia americana foi construída”, lê-se no discurso de Zuckerberg, no qual também faz comparações com o mercado chinês (que já tinha referido na audição a que foi submetido em outubro, a propósito do lançamento da moeda digital Libra. “A China, por exemplo, está a construir a sua própria versão da Internet sobre ideias muito diferentes e a exportar essa visão para outros países.”

Entretanto, os discursos iniciais das intervenções dos quatro líderes tecnológicos já foram divulgadas. Pode ler na íntegra o discurso de Jezz Bezos aqui, o de Mark Zuckerberg aqui, o de Tim Cook aqui e o de Sundar Pichai aqui.

Prevê-se que a audição desta quarta-feira seja especialmente dura para Jeff Bezos, líder da Amazon, que vai ser interrogado pelos congressistas pela primeira vez, apesar de a empresa que construiu nos últimos anos ter sido alvo de vários estudos sobre táticas monopolistas e de estar no âmbito de várias polémicas ao longo dos últimos anos.

Em abril, o Wall Street Journal noticiava que os funcionários da Amazon usavam dados de vendedores independentes para orientar o desenvolvimento dos produtos da empresa. E, em julho, várias startups (incluindo uma portuguesa, a DefinedCrowd) acusaram a empresa de investir em projetos através do fundo de investimento Alexa Fund, para assim aceder a informação confidencial e desenvolver produtos semelhantes e concorrentes.

Contudo, só num dia — a 23 de julho de 2020 — e em plena pandemia de Covid-19, a fortuna de Bezos cresceu mais de 13 mil milhões de dólares, ou seja, o líder da Amazon ganhou num dia 30 vezes mais do que a fortuna da Rainha de Inglaterra junta, segundo as contas do The Guardian. Resta saber que respostas dará ao comité nesta quarta-feira. E como vão defender-se os presidentes das outras três big tech: o Facebook, a Apple e a Google a partir das 17h.