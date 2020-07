Morreu Eugénio Eleutério, antigo atleta olímpico e campeão nacional de atletismo. O antigo velocista, que representou o Belenenses e o Benfica, competiu nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, em 1952, nas provas de 200 metros e estafeta 4×100. Morreu esta terça-feira, aos 99 anos, revelou o clube encarnado.

Além da participação olímpica, Eugénio Eleutério foi ainda campeão nacional nos 100 e nos 200 metros, em 1944 e 1949, respetivamente. Foi ainda nove vezes campeão na estafeta 4×100 e outra na 4×400, para além de ter estabelecido vários recordes nacionais entre 1944 e 1951.

Faleceu antigo atleta olímpico do Sport Lisboa e Benfica. À família enlutada e aos seus amigos, o Sport Lisboa e Benfica expressa as mais sentidas condolências. #EPluribusUnum — SL Benfica (@SLBenfica) July 29, 2020

Nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, na Finlândia, Eleutério ficou no quinto lugar da série em que participou nos 200 metros e alcançou a sexta posição da eliminatória da estafeta 4×100, onde competiu em conjunto com Tomás Paquete, Fernando Casimiro e Rui Maia.

O ex-velocista, que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de 1952, em Helsínquia, completaria 100 anos no dia 3 de novembro deste ano.