Amália Eyewear

Além de uma diva da música, Amália foi também um ícone de estilo. Depois do tradicional xaile, um clássico incontornável para qualquer fadista, foram os óculos a sua imagem de marca. A propósito do centenário da maior estrela da música portuguesa, a Fundação Amália Rodrigues e a Prooptica uniram esforços e criaram a coleção Amália Eyewear. Quem não se lembra das grandes lentes e das gradações de semitransparentes e das gradações de cor, quase sempre acompanhadas de batom vermelho? Pois bem, a coleção já está à venda, dividida entre óculos de sol e armações para lentes graduadas. Os preços vão dos 119 aos 149 euros.

My Way da Giorgio Armani

My Way não é só mais uma fragrância com a assinatura do criador italiano Giorgio Armani, mas sim um ponto de viragem. Mesmo com o lançamento marcado apenas para o final de agosto, a marca Armani Beauty já fez saber que pretende atingir a neutralidade de carbono em todos os seus produtos até 2025. Proeza que o novo My Way já conseguiu, graças à preservação de 650 hectares de floresta em Madagáscar. O novo perfume é um importante passo nessa direção — o frasco usa vários materiais reciclados e recicláveis, da mesma forma que parte dos ingredientes é produzida seguindo critérios de sustentabilidade. O sistema de recarga garante que o frasco dura uma vida. A nova fragrância floral tem um preço recomendado que começa nos 63 euros.

Knot x Hey Soleil

As duas marcas portuguesas sempre estiveram ligadas. Mafalda Faro, fundadora da Hey Soleil, já trabalhou como designer na Knot. Agora, voltou a matar saudades dos velhos tempos em mais uma colaboração que junta a criatividade e os valores de sustentabilidade da primeira à experiência da segunda na área da moda infantil. Com a tónica da diversão, a coleção está á venda. Os preços variam entre os 23 e os 47 euros.

+351 Shark Jewellery Collection

Nos últimos anos, esta marca portuguesa criou o seu próprio estilo — um guarda-roupa descontraído composto por várias peças unissexo e com uma atenção redobrada aos materiais. Agora, espalhada a mensagem e com três lojas próprias (duas em Lisboa e uma terceira, inaugurada recentemente no Porto), a +351 explora um novo território, o da joalharia. Com cinco peças feitas à mão e banhadas a ouro, a Shark Jewellery Collection gira em torno de um dos símbolos da marca, o tubarão. Os preços vão dos 65 aos 165 euros.

Lacoste.12.12

Poucos símbolos se reinventam como este crocodilo. Ao longo de décadas, a mascote da Lacoste foi assumindo formas e combinações diferentes. O último relógio da marca, transforma-o subtilmente num jogo de ponteiros que completa agora a coleção Lacoste.12.12. É claro que a marca mantém o seu registo desportivo, com uma bracelete em silicone e um desenho minimal que garante a versatilidade do novo acessório. Está à venda na Boutique dos Relógios. Custa 99 euros.

Safe Spot Towel

Perante a dificuldade em manter a distância de segurança num ambiente tão propício ao toque como a praia, as marcas portuguesas DCK e Futah juntaram-se para lançar uma toalha muito especial. Chama-se Safe Spot Towel e é bem maior do os exemplares habitualmente avistados no areal. Em tempo de pandemia, vai ajudar muito boa gente a desfrutar da praia em paz e sossego. Um dia que o vírus seja finalmente erradicado da face da Terra, pode sempre servir de toalha para toda a família, afinal tem 3,7 metros de comprimento e 2,85 de largura. De certeza que já se alugaram quartos mais pequenos. Custa 69 euros e está à venda em exclusivo nas lojas físicas de ambas as marcas.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.