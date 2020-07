A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Os números de Junho do INE ainda são provisórios, mas a correção que possa vir a ser feita até pode piorar o cenário. E o cenário é mau. Desde o final do mês de março, o mês em que foi declarado o primeiro estado de emergência (e em que os efeitos da pandemia começaram a fazer-se sentir com mais força) pelo menos 155 mil pessoas perderam o emprego. De facto, a população empregada em Portugal passou dos 4,812 milhões para 4,657 milhões.

Ou seja, em média, em cada um dos dias (de abril, maio e junho) pelo menos 1.703 pessoas perderam o emprego. Tudo junto significa que a taxa de desemprego subiu para os 7% em junho, mais 1,1 pontos percentuais do que no mês precedente e mais 0,4 pontos percentuais do que no mesmo mês de 2019, segundo os dados provisórios avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Isto significa que os números do desemprego não estão a abrandar. Os dados do Instituto do Emprego e da Formação Profissional relativos a abril (inscritos nos centros de desemprego) indicavam que o ritmo a que se destruía emprego era de 1.618 por dia.

A população empregada em junho (dados também provisórios) registou variações de 0,1% relativamente ao mês anterior e de -3,6% por comparação com o mesmo mês de 2019.

Também hoje, o INE reviu em alta o valor da taxa de desemprego de maio para 5,9% (os dados provisórios apontavam no mês passado para 5,5%), menos 0,4 pontos percentuais do que no mês precedente e menos 0,7 pontos do que há um ano.

Em maio, segundo os resultados finais, a população empregada diminuiu 2%, a taxa de desemprego desceu 0,4 pontos percentuais e a taxa de subutilização do trabalho aumentou 1,2 pontos percentuais.

A taxa de subutilização de trabalho (que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego) situou-se em 14,6%, mais 1,2 pontos percentuais que no mês precedente e mais 1,6 pontos percentuais do que há um ano.

Para junho, os resultados provisórios do INE indicam que a taxa de subutilização de trabalho situou-se em 15,4%, mais 0,8 pontos do que no mês precedente e mais 2,4 pontos percentuais do que há um ano.

“Para o aumento mensal da taxa de subutilização do trabalho neste mês, ao contrário do sucedido nos meses anteriores, contribuiu exclusivamente o aumento do número de desempregados e do subemprego de trabalhadores a tempo parcial, já que diminuiu o número dos inativos à procura de emprego, mas não disponíveis para trabalhar e o de inativos disponíveis, mas que não procuram emprego”, sinaliza o INE.

Segundo o INE, em maio e, sobretudo, em junho, as restrições à mobilidade resultantes da pandemia de covid-19 foram parcialmente aliviadas, “mas continuaram a afetar o funcionamento do mercado de trabalho no período analisado”.

Por outro lado, a população ativa em Portugal fixou-se, em maio, no nível mais baixo desde há mais de 20 anos. Mais precisamente desde 1998. “Em maio de 2020, a população ativa – estimada em 4,944 milhões de pessoas – diminuiu 2,5% (125,4 mil) em relação ao mês anterior, 4,4% (225,3 mil) em relação a fevereiro do mesmo ano e 4,6% (237,4 mil) em relação a maio de 2019. Esta estimativa corresponde ao valor mais baixo desde 1998”, indicou o INE.

Siza Vieira destaca o “copo meio cheio”. Cresce o desemprego, mas há mais ofertas de trabalho

Perante este cenário, o ministro da Economia preferiu olhar para o copo meio cheio. Pedro Siza Vieira afirmou que os indicadores da atividade das empresas e do emprego “levam a pensar que o ponto mais crítico da contração económica já ficou para trás”.

E porquê? Apesar de se assistir ainda “ao crescimento do número de desempregados”, disse Siza, verifica-se que “em junho já houve mais ofertas de emprego e mais colocações de trabalhadores do que em maio. “Ainda é muito pouco, mas claramente já existe aqui um abrandamento na subida de desemprego”, acentuou.

Para Pedro Siza Vieira, “foi muito importante verificar na resposta ao inquérito do INE que 99% das empresas dizem que já estão em funcionamento e que as perspetivas de liquidez são agora melhores do que foram em abril”, altura em que vigorava o estado de emergência devido à pandemia de covid-19.

“Agora, que a atividade económica começa a retomar, embora lentamente, o apoio [às empresas] tem de ser dirigido para comparticipar e apoiar o pagamento dos salários que ainda não estão a trabalhar em pleno”.

O ministro insistiu que o momento atual “é de uma grande incerteza”, recordando que a taxa de subutilização do trabalho, em fevereiro, antes da pandemia, era de 12,4% e agora ultrapassou os 15%”. Contudo, prosseguiu, aquilo que também se verifica é que “o ritmo de crescimento do desemprego abrandou claramente”.

“Em junho, pela primeira vez, tivemos mais ofertas e mais colocação de trabalho do que nos meses anteriores”, reforçou aos jornalistas.

Central Sindical UGT diz que o número assusta, mas pode piorar

A presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, declarou que a taxa de desemprego nos 7% “assusta”, mas admitiu cenários piores para o futuro.

“Assusta e assusta o que poderá ser o futuro. Nós sabemos que com o ‘lay-off’ que existe neste momento, as empresas têm que manter os trabalhadores por 60 dias. Será que depois dos 60 dias não vai haver mais desemprego?”, questionou a responsável da central sindical no Palácio de Belém, quando instada a comentar sobre a chegada da taxa de desemprego aos 7% em junho.

“Será que não foi dado este apoio às empresas, e as empresas estiveram durante este tempo todo a trabalhar, com os trabalhadores, a ser subsidiadas pelo Estado para lhes pagar uma parte do seu vencimento, e será que isso não vai gerar desemprego? É contra isso que a UGT está”, vincou a sindicalista.