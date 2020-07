Dois homens foram detidos no distrito de Lisboa por serem suspeitos da prática de crimes de roubo agravado, sequestro e extorsão, praticados em novembro de 2019, no concelho da Amadora, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ). Em comunicado, a PJ adiantou que os homens, de 29 e 25 anos, foram localizados, identificados e detidos através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com as autoridades policiais, um dos detidos, em novembro do ano passado, acordou com a vítima um local para se encontrarem, com a finalidade de acertarem contas relativas a um empréstimo contraído entre ambos. Na altura, a vítima, ao chegar ao local, constatou que o homem com quem havia combinado o encontro estava acompanhado por mais três pessoas, tendo tentado fugir, segundo a PJ.

Foi manietado e, de imediato, agredido, sendo que, nesse momento, um dos coautores lhe apontou uma arma de fogo de grandes dimensões”, pode ler-se em comunicado.

A PJ salientou ainda que a vítima também foi coagida a entrar num automóvel e transportada para um local despovoado, onde veio a ser novamente agredida e roubada. O grupo roubou um anel, uma pulseira, documentos pessoais e dinheiro. Após a ocorrência, a vítima foi abandonada pelos autores, de acordo com a PJ.

Ainda no mesmo dia, a vítima recebeu várias mensagens ameaçadoras no seu telemóvel, sendo que os autores exigiam o pagamento de 2.500 euros para devolverem os referidos documentos”, ressalvaram as autoridades.

Os dois homens vão ser presentes, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação. A PJ realçou que vai continuar a investigação, no sentido de “apurar a eventual participação dos detidos em outros crimes idênticos, bem como a identificação dos restantes coautores”.