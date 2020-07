O PS lamentou esta quarta-feira a morte do realizador de televisão Nuno Teixeira, que colaborou com este partido e que foi responsável pelos tempos de antena da primeira campanha presidencial de Mário Soares em 1996.

Nuno Teixeira morreu esta quarta-feira, aos 74 anos, informou a RTP, a cujos quadros pertenceu durante mais de três décadas e para a qual dirigiu a primeira telenovela portuguesa, “Vila Faia”.

Numa nota publicada no site oficial do PS, os socialistas lamentam a morte de Nuno Teixeira e salientam que “foi responsável pelos tempos de antena da primeira campanha presidencial de Mário Soares e esteve associado à campanha do PS para as legislativas de 1995”, aqui já sob a liderança de António Guterres.

O PS recorda, por isso, nesta triste data, o contributo de Nuno Teixeira para a cultura portuguesa e para a história do partido. Em janeiro de 2017, em reação à morte de Mário Soares, Nuno Teixeira recordou à agência Lusa o período da campanha presidencial de 1986, e o convite que o então candidato lhe fizera”, refere-se no comunicado dos socialistas.

Nessa notícia da agência Lusa, Nuno Teixeira conta como se aproximou do fundador do PS e do antigo Presidente da República.

Já o conhecia de nome, pois estava mais ou menos a par do que se ia passando na oposição portuguesa [à ditadura, anterior ao 25 de Abril de 1974], e já tinha uma grande admiração por ele. Pessoalmente, conheci-o quando me desafiou a realizar os tempos de antena na televisão, estavam as sondagens [de Mário Soares] nos sete por cento”, contou então Nuno Teixeira sobre o antigo Presidente da República.

Nuno Teixeira considerou depois que Mário Soares foi “a pessoa de que o país precisava nos anos quentes da revolução” e “conseguiu, com o seu prestígio, com a sua inteligência, manter o país no lado correto da vida”.

Na nota do PS acrescenta-se, ainda, que “em 1995 Nuno Teixeira recebeu as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito”

Nascido em Silgueiros, no distrito de Viseu, Nuno Teixeira teve uma longa carreira na RTP, iniciada nos estúdios do Porto e, depois, firmada em Lisboa, através de dezenas de programas, como “Sabadabadu”, distinguido no Festival Rose d’Or, de Montreux, na Suíça, em 1981.

Mesmo que ‘Vila Faia’ não tenha o êxito de ‘Gabriela’, a grande vitória desta produção é o facto de se conseguir pôr a trabalhar cerca de 70 pessoas, técnicos e atores, e de ficar a funcionar um estúdio”, disse o realizador, na altura do início da rodagem da telenovela, citado pelas páginas de história da RTP.

O realizador foi também responsável pela direção regular de séries televisivas como “Eu Show Nico” (1988), com Nicolau Breyner, e “Os Bonecos da Bola” (1993), com Ana Bola, destacando-se em particular “Lá em Casa Tudo Bem” (1987-1988), a primeira comédia a ser gravada com público “ao vivo”, protagonizada por Raul Solnado e Armando Cortez, e escrita por Mário Zambujal, entre outros autores.

Nuno Teixeira dirigiu ainda produções dramáticas como a versão televisiva de “Mãe Coragem e Os Seus Filhos” (1987), de Bertolt Brecht, encenada por João Lourenço, para o Teatro Aberto, e protagonizada por Eunice Muñoz, que lhe valeu o prémio de melhor adaptação teatral para televisão.

Para a dimensão do pequeno ecrã, o realizador transpôs várias produções de ópera das temporadas do Teatro Nacional de São Carlos.

Trabalhou ainda com Mário Viegas nos programas “Palavras Ditas” (1984-1985) e “Palavras Vivas” (1990-1991), de divulgação da literatura portuguesa e dos seus autores.

No seu percurso destaca-se ainda a realização de sete Festivais da Canção, entre 1981 e 1995, de programas musicais como “Olha que Dois” e “Frou-Frou”, do espetáculo “Algumas Canções do Meu Caminho”, que Simone de Oliveira levou à Sala Garrett do Teatro D. Maria II, em Lisboa, e de algumas das principais competições desportivas, transmitidas pela televisão pública.

Foi responsável pela Direção de Produção da RTP, tendo representado esta estação em organismos internacionais de televisão e do audiovisual.

É pai do realizador Duarte Teixeira, um dos diretores do ‘remake’ de “Vila Faia”, em 2007/2008.