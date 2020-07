O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, discutiram esta quarta-feira a lei da violência, entre outros temas relevantes, informou a Liga de clubes.

Nesta sessão de trabalho foram abordados temas como a implementação da denominada Lei da Violência e aspetos relacionados com a retoma das competições 2020-21″, revelou em comunicado a LPFP.

A reunião, realizada através de videoconferência, contou também com a participação do presidente da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), Rodrigo Cavaleiro.