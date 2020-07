O V. Setúbal e o Desp. Aves foram despromovidos ao Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, após terem reprovado na apresentação dos requisitos legais de licenciamento nas provas profissionais. No caso dos sadinos, segundo apurou o Observador, o clube vai apresentar recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol até sexta-feira, o que fará com que a decisão fique para já suspensa.

De acordo com informações que já tinham sido recolhidas pelo Observador esta terça-feira, em relação à realidade do V. Setúbal, o clube estava a fazer um último esforço com sócios e outros agentes para encontrarem uma forma de contornarem o problema mas o mesmo acabou por não ser suficiente, o que levou a Liga a tomar esta decisão que, embora possa ser suspensa e posteriormente contornada, colocaria o Portimonense no primeiro escalão. A TVI já tinha também referido ontem à noite esta possibilidade, que acabou por ser confirmada horas depois.

Ainda assim, os responsáveis sadinos estiveram sempre a preparar em simultâneo a temporada de 2020/21 na Primeira Liga, a começar pelo treinador – Lito Vidigal, que fez os últimos quatro encontros da época que agora acabou em vez de Júlio Velázquez, estaria de saída, havendo mais uma vez o desejo de poder levar para o Bonfim Renato Paiva, treinador da equipa B do Benfica que já em 2019/20 tinha sido sondado pelo conjunto sadino.

Em atualização