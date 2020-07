O presidente da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, Álvaro Beleza, disse esta quarta-feira que apoiará uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República e defendeu que os partidos não devem apoiar candidatos presidenciais.

Eu votarei no professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu até já o tinha dito, e eu não tenho qualquer dúvida sobre isso desde há muito tempo”, disse, à agência Lusa.

Na ótica de Álvaro Beleza, o atual chefe de Estado “tem desempenhado muito bem o seu lugar”, pelo que “essa questão é natural”.

Acho que é um assunto muito consensual na vida pública portuguesa, e ainda bem”, sustentou.

O também dirigente socialista, que integra a Comissão Política Nacional do partido, defendeu que “os partidos não devem nunca ter candidatos presidenciais”, uma vez que as “candidaturas são pessoais e de personalidades relevantes na vida política”.

Na sua opinião, os partidos “não devem dar indicação de voto” aos seus militantes no que toca às eleições presidenciais, e nomeadamente nas do próximo ano, “até por uma questão de equilíbrio constitucional”.

Apesar de considerar “natural que o PSD apoie Marcelo Rebelo de Sousa” numa eventual recandidatura, uma vez que “foi líder do partido e é figura muito querida do PPD desde a sua fundação”, o médico não vê razão para o PS fazer o mesmo.

Os partidos não têm de estar em tudo”, vincou.

O presidente da SEDES esteve esta quarta-feira reunido com o Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo tido oportunidade de convidar Marcelo Rebelo de Sousa para participar nas comemorações dos 50 anos daquela entidade e para dar o seu alto patrocínio.

As comemorações da associação criada em 4 de dezembro de 1970 vão iniciar-se em dezembro, numa iniciativa que decorrerá na Fundação Calouste Gubenkian, em Lisboa, e na qual serão “homenageados os pais fundadores”, incluindo Marcelo, indicou o presidente da SEDES.

Entre os convidados estará também o secretário-geral da ONU, António Guterres, adiantou.

As comemorações incluem uma série de debates organizados pelos sete grupos de trabalho dedicados a temas como a economia, saúde, juventude, soberania ou cultura, o primeiro marcado para 15 de setembro no Palácio da Bolsa, no Porto.

De acordo com Álvaro Beleza, este debate contará com a presença do consultor António Costa Silva, que irá apresentar o seu plano para a recuperação da economia, na sequência da pandemia de covid-19.

O presidente contou à Lusa que vai ser criado um prémio para “um jovem talento” e que será também editado um livro com as propostas da SEDES para ajudar Portugal a “sair desta situação difícil”.

As comemorações das cinco décadas de existência da SEDES culminarão com “um grande congresso”, em outubro, acrescentou.