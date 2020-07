O concelho de Braga dispõe, a partir desta quinta-feira, de uma segunda equipa de sapadores florestais, que incidirá a sua intervenção sobre os perímetros florestais do Mosteiro de São Martinho de Tibães, anunciou o município.

A equipa é constituída por cinco elementos, apoiados por uma viatura de cedida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A sua intervenção incide sobre os perímetros florestais do Mosteiro de São Martinho de Tibães, zonas que têm grande relevância, não só no contexto florestal, mas também no plano ambiental, paisagístico, cultural, religioso e turístico, cuja preservação e proteção é fundamental e é uma prioridade em termos da defesa da floresta contra incêndios”, acrescentou a fonte.

A viatura, cedida pelo ICNF em regime de comodato, representa um investimento de cerca de 110 mil euros.

As manutenções do veículo ficam a cargo da Associação Florestal do Cávado.

Os salários dos sapadores são assegurados pelo ICNF e pela Câmara Municipal de Braga, que disponibiliza, para o efeito, uma comparticipação de 50 mil euros anuais.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse à Lusa que o concelho já dispõe, desde 2017, de uma outra equipa de sapadores florestais, com ação “muito centrada” na envolvente do Bom Jesus e dos parques industriais.