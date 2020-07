A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A Rede Expressos vai reforçar a oferta a partir desta quinta-feira, com mais horários e novos trajetos, devido ao período de verão, visando uma maior mobilidade interna e o apoio ao turismo nacional, anunciou a empresa de transportes rodoviários.

Pretendemos alargar a nossa oferta de serviços diários, tanto ao nível da cobertura de rede e também de horários, reforçando a oferta que já tinha sido posta à disposição dos clientes em junho, de forma a dar mobilidade aos nossos clientes durante este período de férias”, referiu o diretor-geral da entidade, Carlos Oliveira, citado em comunicado.

Em junho, a Rede Expressos repôs mais de 80 ligações diárias de autocarro de longo curso entre diversos pontos do país. A partir desta quinta-feira, vão passar a estar disponíveis também — até meados de setembro — novas ligações entre o Porto e toda a região do Algarve, uma maior cobertura do litoral oeste e novos percursos entre as capitais de distrito.

Na nota, a Rede Expressos indicou que voltou a introduzir bilhetes desde os seis euros para o trajeto Lisboa Oriente-Porto e lembrou que todos os preços praticados pela empresa incluem 25 quilogramas (kg) de bagagem grátis, lugar marcado, Internet sem fios (wi-fi) e possibilidade de cancelamentos e revalidações.

“Queremos que os nossos passageiros viajem em segurança connosco e de uma forma confortável com wi-fi a bordo, tomadas elétricas, serviços de geolocalização e motoristas certificados e habilitados”, sublinhou Carlos Oliveira.

Devido ao contexto pandémico, a Rede Expressos implementou regras de higienização das viaturas no seu interior, bem como a lotação máxima de dois terços da capacidade e a utilização obrigatória de máscara nos terminais e durante as viagens.