(em atualização)

“As eleições de 2020 serão as mais imprecisas e fraudulentas da histórias.” Foi no Twitter, como de costume, que Donald Trump fez a crítica e lançou a sugestão. Depois de dizer que as presidenciais de novembro, ao serem feitas por correio, podem estar sujeitas a fraudes, lançou a pergunta: que tal adiar as eleições “até que as pessoas possam votar de maneira adequada, segura e protegida?” Para que não houvesse dúvidas de que não se tratava de uma afirmação, o presidente dos EUA usou três pontos de interrogação.

O tweet foi publicado minutos depois de se saber que o país entrou oficialmente em recessão.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020