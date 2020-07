A última pessoa dada como desaparecida na sequência do naufrágio de uma embarcação na segunda-feira no rio Buzi, centro de Moçambique, foi encontrada sem vida esta quinta-feira, disse à Lusa fonte local.

O corpo foi encontrado nas margens do rio Búzi e estava em avançado estado de decomposição, disse o chefe do posto administrativo da Nova Sofala, Vasco Fernando. A embarcação de madeira a motor com 32 pessoas e carga naufragou durante a madrugada de segunda-feira no rio Buzi, na província de Sofala, centro de Moçambique.

O naufrágio provocou a morte de uma pessoa no local e o desaparecimento de outras duas, sendo que uma delas, uma criança de sete anos, foi salva por outra embarcação no mesmo dia. Com o corpo encontrado, confirmam-se dois óbitos e as operações de busca são encerradas, segundo Vasco Fernando.

O barco saiu da aldeia de Buene à 1h (00h em Lisboa) e dirigia-se para a cidade da Beira, sem iluminação, durante a noite.

“Faziam a trajetória de noite e encostaram muito [à margem] num canal, uma das tábuas saiu e começou a entrar água”, explicou Vasco Fernando à comunicação social, na segunda-feira.