Os 37 funcionários da creche “O Pinheiro”, na Sertã, vão ser submetidos a testes à Covid-19 após uma criança de três anos ter acusado positivo, disse esta quarta-feira à Lusa o provedor da Santa Casa da Misericórdia da Sertã.

Os 37 funcionários estão todos em quarentena e vão fazer testes para a semana”, disse esta quarta-feira à noite à Lusa o provedor da instituição particular de solidariedade social da Sertã, no distrito de Castelo Branco, tendo acrescentado que, depois de encerradas todas as valências decorreu uma reunião ao final da tarde com a Delegada de Saúde do Pinhal Interior onde ficou decidido que “todos os funcionários vão fazer testes para a semana” e que as crianças “não vão fazer testes, para já”.