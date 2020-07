Morreu bombeiro que ficou ferido no combate a um incêndio em Castro Verde

Morreu Carlos Manuel Lopes Carvalho, bombeiro da corporação de Cuba que tinha ficado gravemente ferido há cerca de duas semanas no combate a um incêndio em Castro Verde, no distrito de Beja.

A notícia da morte do bombeiro foi dada em comunicado pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cuba. Na conta oficial da associação no Facebook, esta refere ter “o doloroso dever de comunicar o falecimento do BB3 Carlos Manuel Lopes Carvalho, ferido no incêndio de Castro Verde, e decretar o luto da instituição”.

Após uma prolongada luta pela vida que nos fez acreditar que fosse possível continuarmos com o Carlos junto de nós, infelizmente chegou o momento que nunca desejámos. Consola-nos o facto de sabermos que o nosso homem foi um bravo lutador pela vida até ao fim”, lê-se ainda no comunicado.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cuba transmite ainda “sentidos e respeitosos pêsames” à”família enlutada”, neste momento “de grande dor e sofrimento”. Os pêsames são dados “em nome dos corpos sociais e do comando e de todos os seus colegas e camaradas”.