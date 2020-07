Chegou o dia. A NASA, agência espacial norte-americana, vai lançar esta quinta-feira às 12h50 a primeira missão em Marte cuja prioridade será encontrar sinais de que o Planeta Vermelho já foi habitado no passado. O lançamento do rover “Perseverance” e do drone “Ingenuity” — “Perseverança” e “Ingenuidade” em português — será transmitido em direto nos canais da NASA a partir do Cabo Canaveral, a bordo de um foguetão Atlas V. Siga aqui o momento.

Esta é a vista neste momento para a base de lançamento de onde partirá a missão Marte 2020 da NASA. Começa aqui uma viagem épica de 483 milhões de quilómetros até Marte. Nas missões passadas ao Planeta Vermelho, os cientistas da agência espacial norte-americana determinaram que já houve condições de habitabilidade em Marte, como a existência de água em estado líquido à superfície. Agora resta saber se houve de facto vida em Marte.

As últimas atualizações dizem que estão reunidas todas as condições para que o lançamento ocorra esta quinta-feira à hora agendada. Em termos técnicos, tanto o foguetão Atlas V como os instrumentos a bordo parecem estar em perfeitas condições para partir para o espaço. Falta apenas receber uma confirmação sobre se as condições atmosféricas são as ideais para o lançamento.

In less than an hour, @NASAPersevere will begin its 300-million-mile journey from its launch from @NASAKennedy to Jezero Crater on the Red Planet. #CountdownToMars pic.twitter.com/7Cxeckn9oS — NASA (@NASA) July 30, 2020

Todas as atenções estão viradas para a possibilidade de encontrar microfósseis de vida extraterrestre no passado de Marte. A missão vai aterrar em Jezero, uma cratera com 49 quilómetros de diâmetro próxima ao equador do planeta que terá estado cheia de água há cerca de 3,5 mil milhões de anos. Onde há água costuma haver vida, por isso todas as esperanças estão depositadas nesta cratera cheia de minerais de carbonita e argila que pode ter preservado até hoje moléculas orgânicas e outros rastos da existência de vida no planeta.

O rover vai recolher amostras de solo marciano em busca de compostos que possam indiciar a existência de atividade biológica no passado do planeta. Essas amostras serão recolhidas e trazidas para Terra em missões futuras organizadas em conjunto com a Agência Espacial Europeia. A primeira dessas missões de recolha de amostras para Terra deverá ser concretizada em 2026. Não será necessário esperar até ao fim da década para saber se a missão encontrou ou não bioassinaturas no solo marciano, mas a recolha permitirá estudar mais aprofundadamente essas amostras e guardá-las para que um dia possam vir a ser analisadas por instrumentos que ainda não foram sequer inventados.

Mas há mais. A bordo do Perseverance há duas demonstrações tecnológicas que podem facilitar a concretização de uma missão tripulada ao Planeta Vermelho já na próxima década. Um deles é o MOXIE, uma caixa que transforma o dióxido de carbono da atmosfera de Marte em oxigénio. A funcionar, será essencial para abastecer os sistemas de respiração dos astronautas no planeta e criar combustível para o regresso à Terra.

Guardado na barriga do Perseverance está ainda o drone “Ingenuity”, um paralelepípedo com um palmo de comprimento e duas hélices que deverá fazer pequenos voos de 90 segundos. Nunca antes os técnicos da NASA se atreveram a fazer voar um instrumento na atmosfera tão rarefeita de Marte — um desafio para as leis da física equivalente a levar um helicóptero para as camadas mais superiores da atmosfera da Terra. Se correr tudo bem, o Ingenuity pode ser um fiel amigo dos astronautas em Marte.

A forma como o rover Perseverance e o drone Ingenuity funcionarão foi resumida num pequeno vídeo pela agência espacial norte-americana e publicado nas redes sociais da NASA. O rover terá um braço que estica à frente do automóvel e revela uma peça que escavará uns centímetros na superfície de Marte para recolher amostras. Pode ver como tudo isto acontece aqui em baixo.

It's almost go time! Our @NASAPersevere rover is set to launch this morning to begin its journey to the Red Planet! ???? NASA TV coverage for our #CountdownToMars begins at 7am ET. Watch: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/c1ub1Qg9Qw — NASA (@NASA) July 30, 2020

Antes de todas estas demonstrações tecnológicas, a missão a Marte da NASA terá de esperar sete meses, até fevereiro do próximo ano, para chegar ao Planeta Vermelho. A caminho já estão as missões “Hope” e “Tianwen-1”, a primeira dos Emirados Árabes Unidos e a segunda da China, que também aproveitaram a aproximação entre a Terra e Marte para se estrearem no desafiante Planeta Vermelho.