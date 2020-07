Foi o primeiro nome a anunciar a intenção de avançar com uma candidatura às eleições do Benfica, apresenta agora em termos oficiais o programa e demais ideias para o futuro dos encarnados. Rui Gomes da Silva, advogado, antigo ministro e ex-vice da Direção de Luís Filipe Vieira, lançou esta quinta-feira a campanha que terá como lema “O Benfica é Nosso” e que tem como principal fundamento “devolver o clube aos verdadeiros donos, os sócios”.

“Vamos recuperar o Benfica dos benfiquistas, por oposição ao atual Benfica dos negócios obscuros, dos processos judiciais e da falta de resultados, com um projeto que se caracteriza pelo rigor, responsabilidade, seriedade e transparência. O Benfica é património de todos os benfiquistas, é um clube ímpar e merece uma liderança que aposte na conquista de títulos, na internacionalização e no talento”, assumiu Gomes da Silva no lançamento.

“O Benfica não é um negócio, não é um projeto financeiro, não é uma infraestrutura, não é um entreposto de jogadores. O Benfica é nosso! De todos, para todos, com todos! O Benfica é o adepto, a claque, o sócio, um emblema, uma cor, um estádio, uma história … uma grande História! Mas é, também e acima de tudo, um ideal e uma forma de estar na vida e no desporto. Um ideal cujos alicerces são os valores em que assenta o ‘ser do Benfica’. E esses valores são os que estão presentes desde a fundação do nosso Clube. Um ideal que assenta nos valores éticos e morais que devem estar sempre presentes, no desporto como na vida”, defende numa carta aberta, com outras ideias como a defesa da determinação, da tolerância, da unidade, do ecletismo e da democracia. “Não interessa ganhar a todo o custo, Interessa ser o melhor, porque o melhor geralmente ganha”, diz.

Em termos de visão, Rui Gomes da Silva dá prolongamento a várias intervenções públicas em que defendeu o Benfica como “uma potência do desporto europeu e mundial”. “A verdadeira grandeza do Benfica mede-se na escala internacional e não na escala nacional. O lugar do Benfica é entre os grandes clubes desportivos do mundo. Com este projeto pretendemos dotar o Benfica, na próxima década, de capacidade para: lutar pela Liga dos Campeões da UEFA (masculina e feminina), lutar pela Liga Europeia de hóquei em patins, lutar pela UEFA Futsal Cup, participar nas principais competições europeias de clubes de andebol e de voleibol e ser competitivo no basquetebol europeu”, destaca o antigo dirigente, falando não só do futebol mas das modalidades.

No programa de campanha, Rui Gomes da Silva apresenta cinco pilares estratégicos que norteiam aquilo que preconiza em termos gerais para os encarnados, do futebol às finanças passando pelos estatutos.

Futebol profissional. Menos e melhores contratações; recuperação da autonomia total da política de contratação de jogadores; efetuar protocolos com clubes de primeira e segunda divisões dos principais países europeus; formar para reter e não para vender; sustentabilidade financeira através de receitas operacionais e não através da venda de talentos; aumentar e melhorar a rede de scouting mundial; redução do número de jogadores do plantel principal e sob contrato; aproveitar oportunidades para contratar a custo zero jogadores mais experientes; estrutura do futebol bem definida e com um diretor para o futebol competente e com voz ativa; criação de uma cultura de profissionalismo e de máxima exigência no futebol profissional; assegurar um maior protagonismo do Benfica na governação do futebol em Portugal; integração do futebol feminino na SAD, com reforço da aposta, utilização do Seixal e realização de jogos na Luz.

Futebol de formação. Manutenção e ampliação das valências do Benfica Campus e disponibilização das mesmas ao futebol feminino; passagem da formação para a SAD , garantindo, desta forma, uma gestão estruturada e consistente de todo o futebol feminino e masculino; m elhorar a rede de olheiros a nível nacional e de scouting em termos internacionais, de modo a que se consiga captar jogadores ainda muito novos, de elevada qualidade; o ferecer aos atletas um projeto desportivo e educacional forte; os treinadores das equipas de formação poderão ser jovens com valências técnicas e formativas de excelência mas sempre ajudados por um elemento na equipa técnica com história e glória no clube que passe a mística e a grandeza do Benfica aos jovens; manutenção apenas de uma das equipas: Sub- 23 ou B.

