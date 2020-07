“Quando vinha para aqui vi num canal televisivo que vai haver uma tourada com 50% de público. Portanto, é inacreditável que para ver espetar facas em animais já se pode ir, para ver um jogo de futebol ao ar livre não pode ir ninguém.” As palavras de Pinto da Costa foram proferidas na noite de quarta-feira, quando se reuniu com a comissão de candidatura para agradecer o apoio recebido durante as eleições de junho, e são citadas pelo Jornal de Notícias.

O presidente do FC Porto aproveitou o momento para festejar o 29.º título nacional conquistado pelo clube esta época e deixou duras críticas às regras impostas para a realização de jogos, em comparação com outras atividades, como as touradas.

“Estraga a festa do futebol. Desde pequeno sempre ouvi dizer que a Taça era a festa do futebol. Agora uma festa sem convidados é como um baile sem bailarinos ou sem orquestra. Falta realmente o sal e a vida ao espectáculo. Agora, sabemos que os Super Dragões têm dado um apoio extraordinário”, acrescentou Pinto da Costa.

Também sobre o título deixou algumas farpas: “Contra tudo e contra todos, depois de ter sido previsto solenemente por um pateta qualquer, que o campeonato estava entregue ao fim da primeira volta, nós demonstrámos, com o espírito de dragão — todos, treinadores, jogadores, dirigentes e adeptos — que afinal de contas o título não estava entregue e viemos a vencê-lo com todo o mérito”, concluiu Pinto da Costa.

A final da Taça de Portugal, que se disputa no próximo sábado, também mereceu uma palavra do presidente do FC Porto e, de novo, uma crítica à ausência de público no estádio. “Espero o mesmo de todos os jogos em que entramos, espero vencer. Sabemos que não se vence sempre, não há nenhuma equipa do mundo, por mais forte que seja, que vença todos os jogos. Nós esperamos sempre vencer o próximo, que é a final da Taça. Vamos disputá-la com esse espírito para poder oferecê-la aos adeptos que, infelizmente e injustificadamente, não podem estar no estádio Cidade de Coimbra, o que é uma coisa inacreditável.”