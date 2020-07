A Câmara do Seixal vai investir mais de um milhão de euros na construção da primeira Loja do Cidadão do concelho, no distrito de Setúbal, que se vai localizar na Amora, anunciou a autarquia.

“Embora as Lojas do Cidadão sejam uma responsabilidade do Governo, a autarquia do Seixal vai investir mais de um milhão de euros nas obras de instalação da loja e na aquisição de mobiliário e equipamentos”, revelou o município do distrito de Setúbal, em comunicado.

Na visão da autarquia, só desta forma “será possível tornar esta aspiração numa realidade”, até porque o equipamento é uma prioridade para o concelho que não tem nenhuma infraestrutura do género. “Este é um equipamento essencial para a população, pois aproxima os serviços do Estado, evitando deslocações para Lisboa ou Setúbal“, indicou.

Segundo a Câmara do Seixal, a infraestrutura vai localizar-se no edifício Alentejo, na Amora, onde também se situará a Loja do Munícipe da Amora, o Espaço Cidadão, os serviços do Instituto da Segurança Social, do Instituto dos Registos e Notariado e da Autoridade Tributária, criando “33 postos de trabalho em front office“.

Esta decisão foi aprovada em reunião do executivo, na quarta-feira, onde também foi validada a adjudicação da empreitada à empresa Teixeira, Pinto & Soares, pelo preço contratual de cerca de 1,1 milhões de euros. Já o prazo de execução é de 273 dias, pelo que a obra deverá estar concluída entre abril e maio do próximo ano.

De acordo com o município, em janeiro de 2018 foi celebrado um protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa, o Instituto dos Registos e Notariado, a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Instituto da Segurança Social, que “define os direitos e obrigações das partes e manter-se-á em vigor pelo prazo de 15 anos, contados a partir da data de abertura da loja”.