Há acordo entre a administração Trump e a governadora democrata do estado de Oregon para a retirada de tropas federais de Portland, o que deverá acontecer ainda esta quinta-feira. O anúncio foi feito por Kate Brown no Twitter, na mesma rede social onde o presidente norte-americano deixou um aviso.

“Se o autarca e a Governadora não pararem imediatamente o crime e a violência cometidos por anarquistas e agitadores, o Governo Federal irá intervir e acabar o trabalho que a polícia local era suposto fazer”, escreveu Donald Trump. Há dois meses que os protestos têm agitado a cidade, desde a morte de George Floyd, um negro que morreu em 25 de maio, vítima de brutalidade policial.

No Twitter, o presidente dos Estados Unidos escreveu ainda que se o Governo Federal e as “brilhantes” forças policiais não tivessem intervido, “não haveria Portland — teria sido queimada e atirada ao chão”.

If the Federal Government and its brilliant Law Enforcement (Homeland) didn’t go into Portland one week ago, there would be no Portland — It would be burned and beaten to the ground. If the Mayor and Governor… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

Já a governadora Kate Brown escreve que as conversações com Mike Pence foram decisivas para a retirada das forças policiais, as mesmas que, acusa, se comportaram como uma força invasora em Portland, levando violência à região.