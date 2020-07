A Câmara de Viana do Castelo aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, a abertura do concurso público da empreitada de reabilitação de estradas e caminhos municipais, em 13 freguesias, no valor de 1,3 milhões de euros.

As estradas apresentam sinais de desgaste e precisam de manutenção”, alertou o presidente da Câmara de Viana do Castelo, adiantando que a empreitada terá início na primavera de 2021.

De acordo com a proposta aprovada na reunião ordinária da câmara da capital do Alto Minho, de maioria socialista, “a empreitada integra-se no programa anual de requalificação das estradas municipais do concelho e deverá ter início no segundo trimestre do próximo ano”.

As intervenções que são agora lançadas a concurso público juntam-se às que estão em curso, este ano, num investimento de 700 mil euros em 11,2 quilómetros de nove freguesias do concelho.

O executivo municipal aprovou também, por unanimidade, um protocolo a estabelecer entre a câmara e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a requalificação da margem do rio Lima, na União de Freguesias de Torre e Vila Mou.

O vereador do Ambiente, Ricardo Carvalhido, que apresentou a proposta, disse tratar-se de “um investimento de 263 mil euros, abrangendo 3,7 quilómetros de margem”.

Esta “intervenção acontece no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, através do qual o Fundo Ambiental irá financiar intervenções de reabilitação de leitos e margens ribeiras com recurso a técnicas de engenharia natural”.

No âmbito do protocolo, “a APA irá assegurar o financiamento junto do Fundo Ambiental”.