Em atualização

Um Alfa pendular descarrilou esta sexta-feira na Linha do Norte, perto da cidade de Coimbra, quando seguia viagem no sentido sul-norte. O acidente terá ocorrido na sequência de um choque com outra composição, um veículo de manutenção.

O alerta foi dado às 15h35 e os bombeiros de Soure já estão no local, no sentido de retirar as pessoas da composição. O Observador apurou entretanto junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra que o acidente provocou já uma vítima mortal e pelo menos 30 feridos ligeiros. No comboio seguiriam 280 passageiros.

A linha do Norte encontra-se de momento cortada.

Em declarações à Rádio Observador, o presidente da Junta de Freguesia de Soure, Santos Mota, começou por confirmar que seguiam muitas pessoas a bordo do comboio tendo em conta que é sexta-feira, dia especialmente forte de circulação, adiantando a existência de vários feridos.

O presidente da Junta de Soure acreditava ainda que poderão haver pelo menos “uma ou duas vítimas mortais”, nomeadamente quem se encontrava a manobrar o veículo de manutenção. Quanto ao maquinista do Alfa, estará ainda encarcerado.

⚠️???? Ocorreu pelas 15h30 de hoje 31JUL2020 uma colisão ferroviária na Linha do Norte junto à estação de comboios de #Soure. Dados oficiais até ao momento:

➡️ 280 passageiros

➡️ 50 feridos ligeiros

➡️ 3 encarcerados

➡️ 1 morto A Linha do Norte está assim condicionada. ????⚠️ — VOST Portugal (@VOSTPT) July 31, 2020

António Saraiva, testemunha ouvida pela Rádio Observador, que se encontra no local do acidente, confirma a existência de pelo menos três feridos, confirmando ainda que algumas pessoas estão já a ser retiradas do comboio, enquanto outras vão estão a “sair pelo próprio pé”.

Segundo a testemunha, o local do acidente situa-se a cerca de 1/2 quilómetros do centro da vila de Soure, uma zona que se chama Casa Velha.

No local estão 130 bombeiros e 48 veículos.

Presidente da República lamenta grave acidente ferroviário em Soure

“O Presidente da República lamenta o grave acidente ferroviário desta tarde na Linha do Norte, de cujos detalhes foi informado pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentando sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais e deseja rápidas melhoras aos numerosos feridos, aguardando os resultados das investigações técnicas e judiciais.”, avança a presidência em comunicado.