A pandemia de Covid-19 provocou uma quebra de “cerca de 80%” no mercado de apostas desportivas em Portugal, num ano em que se previa um crescimento, disse o diretor de marketing da casa de apostas online Bet.pt.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Garcia admitiu que este era um cenário “algo inevitável” a partir do momento em que o mercado foi confrontado com a quase inexistência de eventos desportivos e notou que o setor se encontra, neste momento, em “recuperação gradual”, que se deve “maioritariamente ao regresso dos principais campeonatos europeus” de futebol.

O mercado apresentou sinais positivos no início do ano, nomeadamente em janeiro e fevereiro, e prevíamos um ano de crescimento no setor. No entanto, com a pandemia, em meados de março, e a suspensão de praticamente todas as competições de desporto a nível mundial, até maio, acabámos por verificar uma quebra de cerca de 80% ao nível das apostas desportivas”, analisou o responsável da casa de apostas na internet.

A recuperação, sublinhou Pedro Garcia, “tem vindo a ser gradual” e teve início com o regresso do campeonato alemão.

Posteriormente, teve um novo ‘balão de oxigénio’ com o reatar da I Liga portuguesa “e outros campeonatos europeus”, embora Pedro Garcia faça questão de referir que “é importante que se perceba que não estamos a falar dos volumes de janeiro ou fevereiro, até porque continuam sem existir algumas competições”.

“A I Liga portuguesa é uma das competições que gera bastante interesse junto dos nossos jogadores. Sabemos que tem um grande impacto e importância e notámos automaticamente um aumento no volume de apostas [quando a competição foi retomada, em junho], principalmente porque regressou numa fase em que o título estava ainda indefinido entre FC Porto e Benfica”, explicou Pedro Garcia.

A representatividade do futebol no mercado de apostas desportivas, de resto, “acentuou-se nos últimos meses” em função da “redução significativa de eventos desportivos de outras modalidades”, que representam, normalmente, “20% do volume total” de apostas no mercado português.

Ténis, NBA (basquetebol) e hóquei no gelo são as modalidades apontadas pelo responsável de marketing da empresa como as mais procuradas pelos apostadores portugueses, além do futebol que é “sem dúvida a que desperta mais interesse”.

Ainda assim, o responsável apela ao regulador do mercado nacional, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), sob a alçada do Turismo de Portugal, para a introdução de novos jogos como “e-sports, eventos virtuais, fantasy sports ou jogos de casino ao vivo” como forma de “alargar a oferta e combater operadores ilegais”.

“Estes operam à margem da lei, conseguindo oferecer preços mais competitivos e produtos que as empresas legais não podem oferecer. Não são tão rigorosamente controlados como os operadores licenciados em Portugal e, por isso, também não cumprem os requisitos de jogo responsável e proteção de menores”, apontou Pedro Garcia.

E o perigo da proliferação de operadores ilegais pode mesmo afetar o desporto nacional, cujo financiamento é garantido, em parte, pelas receitas proporcionadas ao Turismo de Portugal pelos jogos sociais e apostas desportivas online.

“Havendo uma quebra no setor das apostas desportivas, seja motivado por operadores ilegais ou outro motivo, é quase sinónimo de que exista também uma quebra na indústria do futebol no nosso país. Estamos a falar de patrocínios, receitas e muitas outras ações que ficam em causa”, detalhou Pedro Garcia.

Após a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em março, quase todas as competições desportivas a nível mundial foram adiadas ou mesmo canceladas pelas autoridades locais, provocando uma quebra significativa no mercado de apostas.

Em Portugal, segundo uma estimativa da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, as perdas de receitas em apostas desportivas terão chegado a perto de 100% em abril.

Após severas medidas de confinamento com o objetivo de controlar a propagação da pandemia, alguns países permitiram o regresso da atividade e competições desportivas a partir de maio.

Em Portugal, a I Liga de futebol foi retomada em 03 de junho, com a realização da 25.ª jornada, e concluída em 26 de julho, depois de consagrar o FC Porto como campeão nacional 2019/20.

Apostas no Manchester United aumentaram 14% em Portugal com Bruno Fernandes

As apostas desportivas online em Portugal relacionadas com jogos do Manchester United aumentaram 14% após a transferência do futebolista Bruno Fernandes do Sporting para o clube inglês, revelou o diretor de marketing da Bet.pt.

Pedro Garcia lembrou que, além da I Liga portuguesa, também os grandes campeonatos europeus “despertam muita atenção” dos apostadores nacionais e deu como exemplo “o aumento do volume de apostas no Manchester United depois de Bruno Fernandes ter assinado e começado a jogar”.

“O Manchester United já era um clube que despertava sempre bastante interesse junto dos nossos jogadores, mas com a chegada do Bruno Fernandes a atenção para os jogos dos ‘red devils’ aumentou ainda mais. Vimos um aumento de 14% do volume de apostas nos jogos da Premier League que os envolviam”, disse o diretor de marketing ao ser questionado sobre se era possível quantificar o aumento de interesse dos apostadores após a transferência.

O responsável referiu, ainda, que “outro exemplo” do aumento de interesse dos apostadores nacionais num clube ou competição é “a Série A [de Itália] e a Juventus de Cristiano Ronaldo”.

A referência ao aumento do volume de apostas em Portugal em volta dos jogos do Manchester United após a transferência de Bruno Fernandes ocorreu durante uma conversa sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no mercado das apostas desportivas, que sofreu uma quebra de “cerca de 80%” nos primeiros seis meses do ano.

O internacional português mudou-se de Alvalade para Old Trafford em janeiro, ajudando o Manchester United a terminar a Premier League em terceiro lugar e a qualificar-se para a Liga dos Campeões 2020/21, com oito golos em 14 jogos do campeonato.

O médio foi, ainda, o melhor marcador dos ‘leões’ na temporada que terminou no último fim de semana, apesar de ter saído com a época em curso, apontando 15 golos em 28 jogos disputados em todas as competições.