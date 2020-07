A Área Metropolitana do Porto pode mudar-se a partir de novembro para as novas instalações localizadas num edifício adjacente ao Palácio dos Correios, na baixa da cidade, onde vão ficar ainda centralizados os serviços da Autoridade Metropolitana de Transportes.

A Área Metropolitana do Porto (AMP) aprovou esta sexta-feira, na reunião do Conselho Metropolitano, a renúncia do atual contrato de arrendamento, tendo o seu presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, revelado que as novas instalações já estarão disponíveis no “mês de novembro”.

A intenção de transferir os serviços para um outro local foi conhecida em dezembro de 2018. À data, a Comissão Executiva da AMP adiantou que a mudança para um edifício adjacente ao Palácio dos Correios, propriedade do Grupo Ferreira, só deveria acontecer dentro de um ano, uma vez que uma das partes que vai ser ocupada pela AMP ainda ia ser intervencionada.

Ainda de acordo com a informação prestada pela Comissão Executiva da AMP, as novas instalações têm uma área de dois mil metros quadrados distribuída por dois pisos e dispõe ainda de um auditório que pode ser usado para as inúmeras iniciativas promovidas no âmbito da atividade da área metropolitana.

Na ocasião, o presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, salientava que a mudança de instalações, apesar de acarretar mais custos dado que a área em questão é superior à ocupada pelos serviços atualmente, iria traduzir-se numa gestão mais centralizada dos serviços permitindo ganhos de produtividade.

Atualmente os serviços da AMP estão sedeados em plena avenida dos Aliados, num edifício que, segundo Eduardo Vítor Rodrigues, já apresenta muitos constrangimentos em termos de espaço.

Já os serviços da Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto funcionam, atualmente, na zona do Campo Alegre.