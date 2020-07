A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália diminuiu 17,3% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2019, um decréscimo “sem precedentes” devido à pandemia da Covid-19, anunciou esta sexta-feira o instituto nacional de estatística italiano (Istat).

Esta queda, calculada com dados preliminares, bem como a de 12,4% face ao primeiro trimestre de 2020, são reduções nunca antes vistas na série histórica, iniciada em 1995. Estes decréscimos aprofundam a recessão do país, depois do PIB de Itália ter recuado no primeiro trimestre 5,5% face ao mesmo período de 2019 e 5,4% face ao último trimestre de 2019.

Os resultados do segundo trimestre são totalmente atribuídos aos efeitos do confinamento e bloqueio do país pela Covid-19 entre março e junho.

A contração da economia italiana afeta “todos” os setores produtivos: agricultura e pesca, indústria e o setor dos serviços.

O Istat salienta que o colapso da economia italiana, considerada a terceira potência da zona euro, faz parte de “um contexto internacional em que as principais economias estão a sofrer reduções semelhantes” devido à pandemia.