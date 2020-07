A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Um homem de 85 anos é a primeira vítima mortal do surto de Covid-19 na Póvoa de São Miguel, concelho de Moura (Beja), disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil.

O idoso morreu esta sexta-feira de manhã na sua residência, na aldeia da Póvoa de São Miguel, sendo o primeiro óbito por Covid-19 registado no concelho alentejano de Moura, referiu a mesma a fonte.

Neste concelho do Baixo Alentejo, permanecem ativos 46 casos de Covid-19, 30 dos quais na Póvoa de São Miguel, 10 em Amareleja e seis em Moura. No hospital de Beja continuam internadas três pessoas, duas delas de Amareleja e uma relacionada com o surto na Póvoa de São Miguel.

Os primeiros quatro casos positivos na Póvoa de São Miguel foram detetados há cerca de duas semanas, mas os testes realizados durante a última semana elevaram para 31 o total de infetados na aldeia, número que desceu, agora, para 30, após o primeiro óbito.