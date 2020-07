“Sem dúvida alguma de que a hipótese de o Moto GP vir a Portugal esteve em cima da mesa. Honestamente, carece sempre do aspeto monetário que Portugal. Neste momento, julgo que não tem disponível para ter cá a prova. Automaticamente, exclui-se o Grande Prémio de Portugal do calendário. A organização tem de garantir a estabilidade económica de todas as equipas e, por outro lado, tem de garantir que as coisas se fazem com o nível de exigência reconhecido pela Dorna, que é quem organiza o campeonato. Para mim, não escondo que era um sonho tornado realidade. O que é certo é que essa decisão, se me coubesse tomá-la, era automático, era vir para Portugal. Mas não é e as coisas são mais complexas do que se pode imaginar e neste momento Portugal parece não estar no horizonte da Dorna em 2020″, dizia Miguel Oliveira em junho, em entrevista ao Observador.

No entanto, e numa época atípica onde num instante tudo muda, o sonho do piloto português da KTM pode mesmo tornar-se realidade: a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), a Associação Internacional de Equipas de Motociclismo (IRTA) e a Dorna Sports anunciaram o cancelamento oficial dos Grandes Prémios da Argentina, da Tailândia e da Malásia em 2020, ao mesmo tempo que avançaram também com uma nova prova que se irá realizar entre 20 e 22 de novembro (a 14.ª prova para o MotoGP, porque o Grande Prémio do Qatar não se realizou, a 15.ª nos Mundiais de Moto2 e Moto3). E é aqui que entra o Autódromo Internacional do Algarve, colocado pelas revistas especializadas como grande candidato a ser confirmado no anúncio de 10 de agosto.

De acordo com a Autosport, entre outros meios, tudo aponta para que essa nova corrida adicionada ao calendário, e que nesta altura está apenas confirmado que será na Europa para evitar viagens no contexto da pandemia (o que levou ao cancelamento das provas na Argentina, na Tailândia e na Malásia) seja feita em Portugal, de forma mais concreta no Algarve, que irá receber entre 23 e 25 de outubro uma prova do Mundial de Fórmula 1.

Em atualização