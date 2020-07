Um incêndio com duas frentes em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, cortou o acesso ao Monte Farinha e dirige-se para a aldeia de Vilar de Ferreiros, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 16h11 e, segundo a página da Proteção Civil, pelas 18h46 era combatido por 156 operacionais apoiados por 48 viaturas e quatro meios aéreos.

Fogo começa a ceder numa das duas frentes, diz Proteção Civil

“Continuamos com duas frentes ativas, com o fogo a arder com muita intensidade, mas o flanco de uma delas está a ceder aos meios”, explicou a fonte da Proteção Civil de Vila Real.

No teatro de operações, acrescentou, estão 212 operacionais, apoiados por 58 viaturas e oito meios aéreos, reiterando “não haver” pelas 20h00 “habitações em perigo”, admitindo, contudo, que o fogo possa chegar “à berma da aldeia de Vilar de Ferreiros”.

Está bastante vento, que não sendo muito forte ajudou a que o fogo subisse com muita facilidade pelo Monte Farinha e vai arder tudo. Aliás, já deu a volta. A encosta a sueste é batida pelo sol de tarde com toda a força e incêndio foi por ali acima, imparável”, explicou o responsável.

O Santuário da Senhora da Graça, no topo do monte, devido “à sua construção granítica não está em perigo e estão, inclusive, lá 13 pessoas que se mantêm em segurança”, assegurou, confirmando que o acesso ao topo “continuam cortados”.