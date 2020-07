Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) emitiram esta sexta-feira o sinal 3 de tempestade tropical e prevêem inundações nas zonas baixas no território. O sinal 3, emitido às 20h00 (13h00 em Lisboa) é esperado que continue em vigor até ao início da manhã, prevendo que o vento se intensifique.

À hora que as autoridades do território emitiram o alerta a depressão tropical encontrava-se “a cerca de 570 km a sul de Macau, em direção a Hainan, o ponto mais ao sul da China, indicou o SMG.

O SMG emitiu ainda o aviso de “Storm Surge” Azul onde se prevê Inundações nas zonas baixas entre as 5h00 de sábado (22h00 de sexta em Lisboa) e as 9h00 (2h00 de sábado em Lisboa).

Para este ano, as autoridades de Macau disseram prever quatro a seis tempestades tropicais no território em 2020, algumas delas podendo mesmo “atingir o nível de tufão severo ou super tufão”. “O primeiro ciclone tropical a afetar Macau pode ocorrer em meados de junho ou mais tarde, e toda a época de tufões termina no final de setembro”, informaram, em março passado, os SMG.

Em setembro de 2018, a passagem do tufão Mangkhut por Macau deixou prejuízos económicos diretos e indiretos no valor de 1,74 mil milhões de patacas (192 milhões de euros).

O Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território, onde o sinal máximo de tempestade tropical esteve içado várias horas. Ao todo, as autoridades retiraram 5.650 cidadãos das zonas baixas e 1.346 pessoas recorreram aos 16 centros de abrigo de emergência.

Um ano antes, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais), apesar de se caracterizar pela mesma intensidade do Mangkhut, causou dez mortos, 240 feridos e prejuízos avaliados em 12,55 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões de euros).