O lateral esquerdo Nuno Tavares e o médio Adel Taarabt foram as grandes novidades no treino desta sexta-feira do Benfica, a um dia da final da Taça de Portugal em futebol, com os dois futebolistas no relvado.

Nuno Tavares foi ausência na última jornada da Primeira Liga, na vitória diante do Sporting (2-1), devido a uma lesão muscular, enquanto Taarabt não joga há mais de um mês, desde a derrota com o Santa Clara, com uma entorse no tornozelo direito.

No treino de hoje em Peniche, onde o Benfica se encontra a realizar um mini-estágio antes da final da Taça com o FC Porto, o treinador Nélson Veríssimo pôde contar com os dois jogadores, que estiveram em campo nos 15 minutos abertos à imprensa.

Ainda hoje, o treinador Nélson Veríssimo, que assumiu a equipa após a saída de Bruno Lage, devido aos maus resultados, fará a habitual conferência de imprensa, acompanhado de um jogador, com a equipa a viajar depois para Coimbra.

A final da Taça de Portugal opõe pela décima vez Benfica e FC Porto, com as ‘águias’ a terem oito triunfos e os ‘dragões’ um, no confronto entre ambos. No total, os ‘encarnados’ acumulam 26 troféus e os ‘azuis e brancos’ 16.

O jogo de sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, tem início marcado para as 20h45, e será arbitrado por Artur Soares Dias (Associação de Futebol do Porto).