A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O vice-presidente da bancada parlamentar socialista Carlos Pereira declarou esta sexta-feira que o partido confia na melhoria dos números do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos trimestres e que Portugal vai superar a crise devida à pandemia de Covid-19.

Como era mais ou menos de esperar, [os números] refletem este longo período de confinamento e os resultados não são naturalmente bons. De qualquer maneira, parece-me evidente que os portugueses podem olhar para o futuro com esperança”, disse, em declarações à Agência Lusa.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o PIB caiu 16,5% no segundo trimestre do ano face ao mesmo período de 2019. No trimestre em que se registou a maior queda de sempre do PIB em termos homólogos face ao ano anterior, a queda em cadeia – relativamente ao primeiro trimestre do ano – foi de 14,1%, adiantou também o INE.

O Governo aprovou um Plano de Estabilização Económica e Social, com objetivo claro de aguentar o impacto da crise na economia e no desemprego. Foi ainda aprovado o Orçamento Suplementar e a negociação em Bruxelas foi bastante positiva”, continuou.

Para o deputado socialista, “é preciso que o Estado e o Governo se concentrem naquilo que fazem bem: gerar confiança nas empresas e nas famílias”.