O embaixador cessante da União Europeia em Angola anunciou esta sexta-feira um apoio adicional de 20 milhões de euros para o país africano, no âmbito das medidas de alívio do impacto da Covid-19, que o Governo poderá aplicar numa área à sua escolha.

O anúncio foi feito por Tomas Ulciny, que terminou o seu mandato de quatro anos em Angola e esta sexta-feira despediu-se do Presidente angolano, João Lourenço, no Palácio Presidencial, em Luanda.

Angola faz parte do nosso programa de apoio orçamental e a União Europeia tem um pacote de 20 milhões de euros adicionais para uma área que vai ser escolhida pelo Governo”, adiantou o checo, sublinhando que o valor pode ser aumentado no futuro e que vai ser transferido até ao final do ano.