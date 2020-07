O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, instou esta sexta-feira a Área Metropolitana do Porto a criar um Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Metropolitano, defendendo que o trabalho deste órgão consultivo é fundamental para apoiar processos de decisão.

A proposta foi apresentada esta sexta-feira na reunião do Conselho Metropolitano, onde o autarca explicou que este é um instrumento que, apesar de estar previsto na lei, ainda não saiu do papel.

José Manuel Ribeiro considera que é “urgente a criação deste órgão de natureza consultiva, pois o seu trabalho será fundamental para apoiar os processos de decisão dos restantes órgãos da AMP”, como seja o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Económico e Social que vai começar a ser preparado.

A AMP não pode desperdiçar as oportunidades que estão hoje em cima da mesa, no âmbito da recuperação do país, e tem que participar com pensamento crítico e propostas próprias, numa lógica de exercício coletivo, face à riqueza das inúmeras instituições do mundo económico, social, académico, entre outros na região”, considerou o autarca.