Depois de assistir ao funeral de um bombeiro em Cuba, no Alentejo, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de visitar Soure, local onde esta sexta-feira um comboio com 212 passageiros a bordo chocou com uma máquina que estava a operar na linha e acabou por descarrilar. Porém, apesar da gravata preta, símbolo de luto, a noite de Marcelo acabaria em Coimbra, para entregar a Taça de Portugal.

Do aparatoso acidente ferroviário resultaram dois mortos e 44 feridos, oito graves, dos apenas quais três permanecem internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. “Para o número de passageiros e a dimensão do acidente, foi um número muito reduzido de vítimas”, afirmou o Presidente ao chegar à linha de comboio, onde pelo menos uma via será reaberta à meia noite deste sábado.

À sua espera estava Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, que ao ser avisado pelo segurança que Marcelo estaria perto, apressou-se a colocar a gravata e a vestir o casaco do fato. Atravessou um troço para o cumprimentar e até foi alvo de elogios.

“Tenho que elogiar a forma rápida e empenhada com que o senhor ministro dirigiu, coordenou, esteve presente, veio para aqui e não largou um segundo o que se passava (…) Isto permite que 24 horas depois estejamos perante uma realidade que não tem a ver com aquilo que se temia. Quando houve a primeira notícia, temia-se uma tragédia de dimensão incalculável”, sublinha Marcelo.

No mesmo círculo de conversa, intercalado por jornalistas, estavam também os responsáveis da Infraestruturas de Portugal que deram detalhes ao Presidente. “O que os resultados preliminares do inquérito já apuraram é que a nossa viatura de manutenção estava a deslocar-se, não estava em trabalho, arrancou com o sinal vermelho e entrou rigorosamente no mesmo segundo em que o Alfa passava o sinal. Ou seja, se tinham entrado um segundo antes, os sistemas tinham funcionado e o acidente não teria nem de perto nem de longe as mesmas circunstâncias. Foi ter acontecido no mesmo segundo que levou a que isto pudesse acontecer.”

Veja mais imagens da visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao local do acidente com um Alfa Pendular, que vitimou duas pessoas 16 fotos

Marcelo ouviu as explicações e recusou fazer “pré conclusões”, prefere esperar e parece não ter demasiada pressa. “É compreensível que um inquérito de uma matéria tão sensível não pode ser feito em poucas horas e de um dia para o outro.”

Referindo-se às duas vítimas e respetivas famílias, o Presidente pede “um respeito especial” na forma como se chegam às conclusões.

É preciso apurar se houve ou não componente humana e acontece que houve duas vítimas que estavam precisamente numa das composições envolvidas. Também isso leva a que se tenha um cuidado especial e um respeito especial na forma como se apura o que aconteceu. Entendo que se fosse uma semana, um mês ou vários meses seria inaceitável, mas alguma precaução na elaboração das conclusões e na explicação penso que é sensato.”

Marcelo fala em verdade e precaução: “Tudo isto tem de ser gerido com verdade, mas também com toda a precaução e todo o cuidado. Mais vale demorar um pouco mais e ter um retrato mais próximo e fino da realidade, do que ser muito rápido e ser corrigido ao longo do tempo.”

A IP garante dar “todos os esclarecimentos” numa conferência de imprensa no início da próxima semana”. Afirma que abriu uma investigação interna e avisou pessoalmente, “e de acordo com os procedimentos normais”, as famílias das vítimas.

“Não podemos retirar generalizações quanto à ferrovia”

Tanto para Marcelo como para Pedro Nuno Santos, o acidente desta sexta-feira não pode ser exemplo, mas sim exceção que não coloca em causa a segurança da ferrovia. “É lamentável o que aconteceu, é dramático, mas não podemos daqui retirar generalizações quanto à ferrovia, quanto à segurança, importância e papel fundamental que tem para todos os portugueses e sobretudo daqueles que menos meios têm”, destaca o Presidente da República, acrescentando que “na vida, sabemos que os sistemas nem sempre funcionam e as pessoas também”.

O Chefe de Estado não tem dúvidas de que os portugueses “podem ter a certeza de que é seguro utilizar a ferrovia”, fala num grau elevado de sofisticação tecnológica e considera o caso de Soure “muitíssimo raro” de acontecer.

Já à saída do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, onde ambos visitaram três feridos graves — o maquinista e duas mulheres – o ministro das Infraestruturas voltou a pedir confiança aos portugueses.

A ferrovia é um dos meios mais seguros que existem, muito mais seguro que o automóvel, não há qualquer tipo de aproximação. Tivemos um acidente e isso é um motivo de grande preocupação, é importante percebermos exatamente o que aconteceu, mas em nenhum momento se perca de vista que o comboio é o meio de transporte terrestre mais seguro que existe.”

Consciente de que não pode garantir a inexistência de acidentes, Pedro Nuno Santos quer identificar razões para depois tirar conclusões. “De acordo com a lição que é tirada, são tomadas as ações para tentar minorar. Nunca vamos conseguir, em nenhum meio de transporte, reduzir a zero os incidentes e acidentes. Isso não existe.”