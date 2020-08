“Não gosto de individualizar mas o Chancel Mbemba é um jogador que já conhecia dos tempos da Bélgica. É consistente em todas as posições, faz mais do que uma posição. Não foi por acaso que o meti a central do lado direito e o Pepe do lado esquerdo. Tem características importantes. Ele é uma pessoa tranquila e nós não podemos dissociar o que são os jogadores da pessoa em si. Está lá dentro a sua essência, o que ele é, uma pessoa tranquila, respeitadora do que são as opções da equipa técnica. Soube esperar pela oportunidade, teve a oportunidade, é um jogador importante”. Na antecâmara da receção ao Belenenses SAD, Sérgio Conceição fez uma exceção e falou de um jogador em particular. Aí, ainda não era campeão; agora conquistou a dobradinha.

Apesar de nem sempre ter conseguido encontrar o seu lugar na equipa, o central congolês aproveitou da melhor forma a lesão grave de Marcano no regresso aos treinos depois da pandemia, assumiu a titularidade, teve um golo fundamental para o título na deslocação a Paços de Ferreira, lesionou-se. Não foi por acaso que o técnico azul e branco, a três dias da final em Coimbra, anunciou a boa nova da recuperação do defesa. O que dificilmente poderia imaginar era que o internacional teria tanta influência no resultado final do clássico.

Mbemba até partia com uma curiosidade em relação a todos os jogadores à disposição do FC Porto: era o único que tinha marcador dois golos num encontro frente ao Benfica, em 2013, quando estava no Anderlecht. Questão: nessa derrota do conjunto belga contra os encarnados de Jorge Jesus por 3-2, o central marcou um golo na baliza certa e outro na própria baliza, a que se juntaram ainda remates certeiros de Matic e Rodrigo. Aqui, era uma curiosidade; no final, tornou-se um feito histórico. E bastaram 12 minutos para esse lugar ser conquistado.

Já com o FC Porto reduzido a dez e com Sérgio Conceição na bancada, Mbemba inaugurou o marcador aos 47′ no primeiro lance de perigo da segunda parte no seguimento de um livre lateral marcado por Alex Telles com falha de Vlachodimos; teve um corte providencial após cruzamento de Pizzi e quando Seferovic se preparava para encostar na área (54′); e bisou mais uma vez na sequência de um livre, desta vez marcado por Corona, surgindo apenas três centímetros atrás da linha defensiva contrária para marcar o segundo golo dos azuis e brancos (59′).

Com isso, Mbemba tornou-se apenas o segundo defesa do FC Porto a marcar dois golos no mesmo jogo ao Benfica e, mais do que isso, passou a ser o único defesa a ter bisado numa final da Taça de Portugal.

