O head-up display (HUD) é uma forma excelente de informar o condutor sem que este tenha de desviar o olhar da estrada, uma vez que as informações são projectadas no próprio pára-brisas, bem em frente a quem está ao volante. Além de não ter de desviar a atenção do que tem pela frente, o novo sistema com recurso à realidade aumentada da Mercedes é capaz de fornecer mais informações e, sobretudo, interpretá-las e geri-las em tempo real, ou seja, à medida que o condutor delas necessita.

Segundo a marca alemã, as vantagens do sistema HUD a instalar no novo Classe S têm a ver com o potencial da função Active Distance Assist Distronic. Além das linhas vermelhas que aparecem no HUD, caso o condutor comece a sair da faixa de rodagem pré-determinada.

Contudo, é com a Augmented Reality Navigation que o sistema revela todo o seu potencial. Aparece um conjunto de setas que flutuam por cima da estrada (veja o vídeo abaixo), com a finalidade de captar a atenção de quem vai ao volante, indicando-lhe o caminho a seguir de forma mais imediata e fácil de seguir. Sobretudo quando há muitos cruzamentos ou saídas, tipicamente o que acontece nas rotundas.

Esta proposta da Mercedes parece ter algo a ver com a também avançada pela VW, no novo ID.3, pelo que vamos aguardar a possibilidade de testar os dois sistemas e perceber qual o que traz mais vantagens para o condutor. Mas, pela demonstração avançada pelos dois fabricantes, tudo indica que a Mercedes tem uma proposta mais completa. Veja aqui como funciona:

Paralelamente, o Classe S será o primeiro veículo equipado com airbags frontais nos lugares traseiros, sendo que a sua finalidade é impedir grandes torções ao nível do pescoço durante o embate, ou uma pressão exagerada sobre o esterno, que pode ser perigosa em indivíduos mais idosos. A apresentação do novo Classe S está agendada para 2 de Setembro.