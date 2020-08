O clássico da final da Taça de Portugal, o primeiro desde 2008 a juntar os dois primeiros classificados da Primeira Liga, começou com dois amarelos ainda antes do primeiro quarto de hora para Luis Díaz e Rúben Dias (algo que não é muito normal em Artur Soares Dias, que não costuma recorrer aos cartões para agarrar o jogo) e teve vários casos até ao intervalo que valeram a expulsão ao colombiano e protestos pela não expulsão do português.