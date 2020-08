Cristiano Ronaldo é um excelente jogador de futebol e se o seu domínio da bola é famoso, a sua paixão por “brinquedos” – quanto mais potentes, melhor – não lhe fica atrás. Desta vez, para celebrar o regresso aos relvados pós-pandemia e, simultaneamente, a conquista de mais um título de campeão ao serviço da Juventus, o ás português ofereceu a si próprio duas prendas muito especiais.

A primeiro a ser anunciada, através do Instagram do atleta, foi um iate a motor fabricado em Itália pela Azimut Benetti, um 27 Metri, com 26,78 metros de bitola (87,1 pés) e 6,59 metros de boca. Com quatro cabinas para convidados e duas para a tripulação, a embarcação é impulsionada por dois motores MAN turbodiesel com 1900 cv cada, o que lhe permite atingir 28 nós de velocidade máxima (cerca de 52 km/h) e 44 km/h em velocidade de cruzeiro. Segundo fontes do estaleiro, em Viareggio, o 27 Metri decorado de acordo com as especificações do jogador terá custado cerca de 6,1 milhões de euros.

Apesar de todo o seu esplendor, o 27 Metri da Azimut não ultrapassa, em preço, o Bugatti Centodieci (fotos: Instagram de Cristiano Ronaldo) 3 fotos

Depois do iate, surgiu a confirmação de que Cristiano Ronaldo adquiriu um Centodieci, que só deverá receber em 2021. Este Bugatti é uma máquina infernal com mais 100 cv do que os Chiron normais, atingindo assim 1600 cv, que lhe permitem alcançar “só” 380 km/h. E dizemos “só” porque efectivamente fica longe dos 420 km/h do Chiron, com a explicação a ter de ser procurada junto do maior apoio aerodinâmico, para o tornar mais eficiente em curva.

A notícia de mais esta aquisição de Ronaldo é avançada pelo Corriere della Sera, confirmando que o português vai assim ter mais um Bugatti a juntar ao Veyron Grand Sport Vitesse e ao Chiron que já possui. Só que se esses custaram cerca de 2,5 milhões de euros cada, antes de impostos, o novo Centodieci vai atirar-se para próximo da fasquia dos 8 milhões de euros, valor elevado que se justifica por apenas serem produzidas 10 unidades. Quanto ao iate, pode vê-lo em pormenor aqui: