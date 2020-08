O Boavista, da I Liga portuguesa de futebol, confirmou este domingo a contratação por três anos do futebolista francês Yanis Hamache, de 21 anos, que alinhava no Red Star, da segunda liga gaulesa, por empréstimo do Nice.

A chegada de Yanis Hamache ao Bessa foi anunciada na sexta-feira pelo Nice que, no entanto, não precisou o tempo de contrato.

Nas suas redes sociais, o Boavista anuncia este domingo que o lateral esquerdo “é reforço para as próximas três temporadas” e pede aos adeptos que deixem mensagens de apoio ao jogador.

Nascido em Marselha, o lateral esquerdo fez toda a sua formação no Nice, tendo na época passada alinhado, por empréstimo, no Red Star, da segunda divisão francesa.