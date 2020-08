A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O futebolista luso-cabo-verdiano Hildeberto Pereira, que se encontra a jogar na China está infetado com o novo coronavírus. O jovem jogador foi transferido na semana passada do Vitória de Setúbal para o Kunshan FC, do segundo escalão chinês.

Via comunicado, a Comissão Municipal de Saúde de Guangzhou, anunciou o que Hildeberto acusou positivo no teste feito à chegada desta cidade no sul da China. O futebolista de 24 anos partiu de Portugal a 28 de julho e aterrou em Guangzhou no dia seguinte, depois de ter feito escala no aeroporto de Amesterdão.

Depois de aterrar, e dada a obrigatoriedade de 14 dias de quarentena, o jogador seguiu para um local indicado pelas autoridades, para cumprir o isolamento. Depois de receber o teste positivo, conta o jornal chinês Dalian Evening News citado pela TSF, foi transferido para um hospital nessa mesma cidade.