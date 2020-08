Uma Taça da Liga, um contrato milionário assinado, um terceiro lugar e o estatuto de next big thing do futebol europeu. Entre uma pandemia e a temporada mais estranha de que há memória, Francisco Trincão acabou por ter a melhor época da ainda curta carreira, ao tornar-se um dos destaques do ano bem conseguido do Sp. Braga e assinar pelo Barcelona a troco de 31 milhões de euros. Mas a verdade é que, pelo menos nos últimos dias, existiu a possibilidade de o jogador português trocar o Minho por Inglaterra e não por Espanha.

Segundo o catalão Sport, um clube da Premier League apresentou uma proposta de 60 milhões de euros por Trincão — uma operação que permitia ao Barcelona quase duplicar o investimento realizado em janeiro se que o jogador de 20 anos tivesse vestido a camisola blaugrana uma única vez. O Sport garante, ainda assim, que o Barcelona já recusou a proposta e quer contar com Trincão no plantel da próxima temporada, numa manobra que faz parte de um projeto global de rejuvenescimento de uma equipa que tem nesta altura sete elementos com mais de 30 anos (Piqué, Rakitic, Busquets, Suárez, Messi, Alba e Vidal).

Em conjunto com Pedri, médio ofensivo de apenas 17 anos contratado ao Las Palmas, e Ansu Fati, Riqui Puig e Araújo, os três jogadores que vão saltar definitivamente da formação para a equipa principal, Trincão terá como função prioritária esse progressivo e prolongado refrescar do plantel — até para começar a desenhar o pós-Messi, um cenário que naturalmente se aproxima cada vez mais.

De recordar que esta não terá sido a primeira vez que o Barcelona recusou uma proposta por Trincão antes de assegurar a contratação do jogador em janeiro. No início de junho, o Mundo Deportivo contava que os catalães receberam uma proposta de 45 milhões de euros pelo português apenas dias depois do encerramento do mercado de inverno. Jorge Mendes, agente do português, apresentou a proposta a Josep Maria Bartomeu, presidente dos catalães, e deixou os termos bastante claros: eram 45 milhões por um jogador que tinha custado 31 dias antes, que ainda não se tinha estreado e que não tinha custado mais um cêntimo ao clube que não o valor da transferência. Ou seja, era uma tranche de 14 milhões de euros de margem de lucro que entrava diretamente nos cofres do Barcelona. A resposta de Bartomeu, porém, também foi bastante clara — Trincão vai ser jogador do Barcelona “por muitos anos”, revelava, na altura, o Mundo Deportivo.

Desta feita, e com o valor a subir para os 60 milhões de euros, Jorge Mendes terá apresentado novamente os mesmos termos ao Barcelona: 29 milhões por um jogador que custou 31 em janeiro, que ainda não se estreou e que não custou mais um cêntimo ao clube que não o valor da transferência. A resposta, porém, foi exatamente a mesma.