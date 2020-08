A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A transportadora aérea portuguesa TAP prevê realizar dois voos de ligação Luanda-Lisboa esta semana, na quarta-feira, dia 5 e na sexta-feira, dia 7 de agosto, anunciou o Consulado de Portugal em Luanda.

A partida está prevista para as 22h45, indica o consulado, acrescentando que os interessados deverão contactar diretamente as agências de viagem e/ou as companhias aéreas. Também a TAAG tem vários voos previstos para ligar Luanda a Lisboa, nos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto.

Segundo as regras para o tráfego aéreo atualmente em vigor, os passageiros devem apresentar um teste negativo de rastreio à Covid-19, realizado nas 72 horas anteriores à partida. Esta medida é excecionada aos que estejam em trânsito e não tenham de deixar as instalações aeroportuárias.

Os cidadãos nacionais e estrangeiros com residência legal em Portugal e ainda o pessoal diplomático acreditado em Portugal que, a título excecional, não apresentem aquele comprovativo terão de fazer o teste à chegada, em instalações no interior do aeroporto, e a expensas próprias. Caso se recusem a fazer o teste à chegada incorrem nos crimes de desobediência e propagação de doença contagiosa.

Relativamente aos cidadãos estrangeiros será recusada a entrada em território nacional de todos os passageiros que embarcarem sem o teste realizado, sendo a companhia aérea objeto de uma contraordenação em caso de incumprimento.

Angola mantém todas as suas fronteiras encerradas desde o dia 20 de março, autorizando apenas voos de carga ou de caráter humanitário para transporte de cidadãos estrangeiros que desejam regressar ao seu país ou repatriamento de angolanos. O país e a província de Luanda, foco da pandemia, estão sob cerca sanitária, pelo menos até 9 de agosto.

Depois do período de estado de emergência, Angola vive, desde 26 de maio, situação de calamidade pública e conta com um total de 1.199 casos de Covid-19, dos quais 55 óbitos, 461 recuperados e 684 ativos.