Os argumentistas da série “The Sopranos” e do filme “Goodfellas” (“Tudo Bons Rapazes”) estão a trabalhar em conjunto para escrever uma nova série passada entre os meandros da máfia.

O programa em questão, que será produzido pela Showtime e a Imagine Television Studios, está a ser criado pelo produtor de “Sopranos”, Terence Winter, o argumentista de “Goodfellas”, Nicholas Pileggi, e Brian Grazer, da série “Empire”, segundo relata o portal Deadline.

A série, ainda sem título, vai inspirar-se no conhecimento profundo que Pileggi tem sobre a história do crime organizado nos EUA, para contar essa evolução através da primeira família ligada à máfia dos Estados Unidos.

Pileggi, um ex-jornalista, é mais conhecido por ter escrito os livros Wiseguy: Life in a Mafia Family e Casino: Love and Honor in Las Vegas, obras que foram adaptadas ao grande ecrã por Martin Scorsese — “Goodfellas” e “Casino”, respetivamente. Pileggi não só co-escreveu os argumentos de ambos os filmes com Scorsese como mais recentemente foi produtor executivo do recente “The Irishman”, também de Martin Scorsese.

Além de “The Sopranos”, Terence Winter criou e produziu o drama da HBO “Boardwalk Empire”, tendo ainda co-criado a série (também da HBO) “Vinyl”. Esteve nomeado para um Óscar pelo seu trabalho enquanto argumentista de “O Lobo de Wall Street” e atualmente está também a escrever uma série para HBO Max que gira em torno do mundo que Matt Reeves criou para o famoso Batman.

Grazer está trabalhar como produtor executivo na segunda temporada de “Wu-Tang: An American Saga”, da plataforma de streaming Hulu. Além disso está a planear um spinoff de “Empire”, série sobre a indústria discográfica de hip-hop e R&B, que será protagonizada por Taraji P. Henson mais uma vez no papel de “Cookie”, a matriarca da família principal da história. Ao mesmo tempo, também prepara para a Showtime uma série documental sobre o rapper Tekashi 6ix9ine.