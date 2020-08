Primeiro houve a confirmação por parte de Luís Filipe Vieira, num encontro com os órgãos sociais, de que iria avançar para um sexto mandato. Depois, João Noronha Lopes anunciou a candidatura com o lema “A glória é nossa”. Seguiu-se Rui Gomes da Silva a oficializar a lista “O Benfica é nosso”. A mais de dois meses das eleições, que ainda não têm data definida mas serão realizadas em outubro, já existiam três candidatos confirmados à presidência dos encarnados e o número aumentou esta segunda-feira. Conforme tinha sido anunciado na véspera pelo movimento “Servir o Benfica”, foi anunciado o nome que irá liderar as listas de um novo projeto que pretende também ir a sufrágio no próximo ato eleitoral: Francisco Mourão Benítez.

Em paralelo, o movimento apresentou também os outros cabeças de lista do movimento: João Pinheiro será o número 1 à Mesa da Assembleia Geral, ao passo que Nuno Leite vai liderar o Conselho Fiscal e Disciplinar.

No vídeo de apresentação, os três candidatos gravaram depoimentos onde explicam o porquê de terem avançado com uma lista às próximas eleições. “Faz sentido a existência de um movimento que congregue diversos sócios apaixonados pelo Benfica e que deles seja escolhido aquele que melhor personifica o sentimento de todos. Sou apenas um das faces de um movimento composto por dezenas de benfiquistas que desde 2013 começou a reunir regularmente para analisar a situação do clube, que participam nas Assembleias Gerais e que percorrem o país em todos os estádios e pavilhões”, começa por referir Francisco Mourão Benítez.

“Os benfiquistas não me conhecem, não sou um notável, não tenho fama. Tenho 56 anos e sou sócio há 56 anos. Tive a honra de vestir o manto sagrado do clube no râguebi, ajudando a equipa a vários títulos nas camadas jovens. Sou licenciado em marketing e no meu percurso profissional passei pela área da publicidade, industrial e de grande distribuição. Hoje assumo-me como um empresário e fundei com dezenas de sócios a AB, a Associação de Adeptos Benfiquistas”, prosseguiu, dizendo que a OPA “foi a gota de água” para avançar com uma lista às eleições que quer lutar por um Benfica “mais transparente, mais competente e mais ganhador”.

Em atualização