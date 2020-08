A organização dos Jogos de Tóquio2020 informou esta segunda-feira que o calendário da competição paralímpica será praticamente idêntico ao que estava programado, antes da decisão de adiar o evento para 2021, devido à Covid-19.

Ter um programa fixo, é uma grande ajuda para os atletas”, justificou Hidemasa Nakamura, responsável da organização, acrescentando que Tóquio prossegue o trabalho no sentido de realizar uma competição “segura”.

Os Jogos Paralímpicos terão início em 24 de agosto de 2021 com a cerimónia de abertura no Estádio Olímpico de Tóquio, e fecham com a celebração de encerramento no mesmo local, a 5 de setembro do próximo ano.

O evento decorrerá, como é tradição, após os Jogos Olímpicos, cuja realização será entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.

“Foi acordado tal como estava planeado para 2021”, disse a organização em relação aos Jogos Paralímpicos, acrescentando que as pequenas alterações foram apenas feitas em “ajustes de horários” em algumas competições.

Os Paralímpicos terão 539 eventos desportivos, em 22 categorias, e a primeira medalha em discussão será a do ciclismo de pista feminino na categoria de C1-3 de 3.000 metros, a disputar em 25 de agosto, e as últimas as das maratonas masculina e feminina.

Os bilhetes adquiridos para os Jogos Paralímpicos antes da pandemia da Covid-19 continuam válidos para o evento no próximo ano, embora os compradores possam pedir reembolso do dinheiro, caso não possam estar presentes em 2021.

Em março, o Comité Olímpico Internacional anunciou o adiamento, pela primeira vez na história, dos Jogos Olímpicos (previstos entre 24 de julho e 9 de agosto) e Paralímpicos (entre 25 de agosto e 6 de setembro), que deveriam decorrer em Tóquio, devido à pandemia do novo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 685 mil mortos e infetou mais de 18 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.