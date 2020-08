O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) foi esta segunda-feira operado pela segunda vez em 13 dias a uma fratura no osso úmero do braço direito, anunciou a equipa do atual campeão mundial de MotoGP.

Marc Márquez foi hoje submetido a uma segunda operação, depois de a placa de titânio usada para fixar o seu úmero direito ter sofrido danos devido ao esforço”, lê-se no comunicado.

De acordo com o médico Xavier Mir, que operou Márquez no Hospital Universitari Dexeus, o piloto terá de permanecer internado durante 48 horas antes de se saber o tempo exato de paragem.

Uma acumulação de stress na placa fez com que sofresse alguns danos. Hoje, removemos a placa e substituímo-la por uma nova fixação. O piloto não sentiu dor em momento algum”, explicou o médico, que frisou serem necessárias 48 horas “para estimar o tempo de recuperação”.

Recorde-se que Márquez sofreu uma queda no Grande Prémio (GP) de Espanha de MotoGP, em 19 de julho, em Jerez de la Frontera. Foi operado em Barcelona e regressou a tempo de alinhar na qualificação, mas viria a falhar a segunda corrida da temporada, em 26 de julho.

Nos últimos dias, o piloto da Honda divulgou imagens da intensificação da sua preparação para o GP da República Checa, que se disputa no próximo domingo.