O Governo moçambicano disse esta segunda-feira que quer reforçar “cada vez mais” a amizade e cooperação com o Japão, destacando a contribuição do país asiático para o sistema de saúde de Moçambique num momento de grandes desafios face à Covid-19.

A governante falava esta segunda-feira em Maputo, durante cerimónia simbólica para a receção de material médico doado pelo Governo japonês, no âmbito das ações de resposta aos desafios impostos pela Covid-19 no país africano.

[Esta doação] traduz o firme compromisso do Governo do Japão em contribuir para os esforços de Moçambique no reforço do sistema de saúde”, referiu Verônica Macamo, destacando também o papel do Japão em áreas-chave do Plano Quinquenal do Governo.