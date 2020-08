A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Das três linhas de apoio social que foram anunciadas para esta segunda-feira, apenas uma vai estar disponível – a linha de apoio social.

Apenas a linha de apoio social vai ter o formulário disponível já esta segunda-feira e destina-se a técnicos, artistas, autores e outros profissionais, que tenham solicitado ou recebido apoio extraordinário da Segurança Social enquanto trabalhadores independentes, e que se candidatam a um máximo de 1.316,43 euros.

Em declarações à Antena 1, a Ministra da Cultura Graça Fonseca explicou que a linha de apoio aos trabalhadores independentes é a mais urgente e por essa razão será a primeira a estar em vigor.

Os requerentes que forem aceites nesta linha de apoio terão de descontar o apoio extraordinário de 219 euros que receberam da Segurança Social em abril e em maio. O que significa que, em vez de um máximo de 1.316,43 euros, receberão 877 euros. Este apoio será pago em duas prestações em agosto e em setembro.

Embora o documento do PEES indique que esta linha de apoio social tem uma dotação de 34,3 milhões de euros, a informação disponibilizada pelo Ministério da Cultura indica a existência de 30 milhões de euros, porque aquele outro montante é o teto máximo de apoio.

Este apoio social está disponível para 18.000 beneficiários, mas a ministra da Cultura, Graça Fonseca, admitiu que o universo de abrangidos poderá vir a ser maior.

O Ministério da Cultura tinha anunciado que eram três as linhas que iam estar disponíveis, tanto para trabalhadores como para empresas artísticas e espaços culturais.

Estas três linhas financeiras fazem parte do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado em junho. Para além da linha de apoio social havia sido anunciada uma linha de financiamento, de três milhões de euros, para entidades artísticas profissionais retomarem atividade e para fazer face a prejuízos causados pela paralisação do setor, e uma linha de financiamento de 750 mil euros para que teatros, cineteatros e auditórios culturais se adaptem às recomendações emitidas pelas autoridades de saúde no contexto da pandemia da Covid-19.

Esta semana serão ainda divulgadas as condições de acesso aos 8,5 milhões de euros de reforço orçamental do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), retirados do saldo de gerência, também para responder às necessidades dos trabalhadores desta área.

Na semana passada, depois de detalhar algumas das condições de acesso a todos estes apoios – que totalizam 70 milhões de euros – e questionada pela agência Lusa, Graça Fonseca não se comprometeu em prolongar este apoio extraordinário depois de setembro e durante o inverno, tendo em conta uma possível nova paralisação da atividade cultural, caso haja um aumento de casos de infeção da Covid-19. “O que virá no inverno não sabemos, não posso antecipar cenários”, disse.